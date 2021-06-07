شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ 20 عاماً.. «FDA» تعتمد علاجاً للزهايمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد الدسوقي

منحت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير «إف دي إيه»، الاثنين، الموافقة على استخدام أول عقار جديد فعال من شأنه أن يعالج مرض الزهايمر، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً بعد تجارب ودراسات عدة.

وقالت «إف دي إيه»، إنها منحت الموافقة على العقار الذي طورته «Biogen» لمرضى الزهايمر، لأنه يمثل بارقه أمل، مؤكدة أن الدواء الجديد من شركة «Eisai» اليابانية، أبطأ من التدهور الذي يصيب خلايا الذاكرة داخل العقل ويتم إعطاؤه على شكل جرعات كل أربعة أسابيع.

وأضافت أن هذا هو الدواء الوحيد الذي قال المنظمون الأمريكيون إنه من المحتمل أن يعالج المرض الأساسي بدلاً من إدارة أعراض مثل القلق والأرق.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الدواء واعد وفقاً لدراسة واحدة قدمتها الشركة اليابانية، إلا أنها طالبت بإجراء دراسات متابعة لتأكيد فوائد الدواء للمرضى، وفي حال فشل هذه الدراسات في إظهار الفعالية، سيتم سحب الدواء من السوق.

ويعمل العقار الجديد على مادة «Aducanumab» والتي تسهم في إزالة الكتل الضارة من بروتين يسمى «بيتا أميلويد» من الدماغ والمسبب في مرض الخرف، حيث سيتم الحقن بخلايا حية تحمل مضادات للبروتين وإعادة إنشاء الخلايا المتضررة.

من جانبها، لم تكشف «Biogen» عن سعر الدواء، ولكن محللين قدّروا أن كلفته ستكون ما بين 30 ألف دولار و 50 ألف دولار مقابل العلاج لمدة عام.

وتقول المجموعات التي تمثل مرضى الزهايمر وعائلاتهم إن أي علاج جديد - حتى لو كان ذا فائدة صغيرة - يتطلب الموافقة من قبل الوكالة. لكن العديد من الخبراء حذروا من أن إعطاء الضوء الأخضر لعقار الشركة اليابانية يمكن أن يشكل سابقة خطيرة، ويفتح الباب أمام علاجات ذات فائدة مشكوك فيها.

يشار إلى أنه كانت هناك تحذيرات من قبل مستشارين طبيين مستقلين من أن هذا العقار لم يثبت 100% على أنه يساعد في إبطاء المرض المدمر للدماغ.