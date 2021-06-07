شكرا لقرائتكم خبر عن "تمثال حرية" يبدأ رحلةً تمتد لنحو 8 آلاف كيلومتر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

بدأت نسخة مصغرة لتمثال الحرية كانت محفوظة في متحف الفنون والحرف (آر إي ميتيييه) في باريس، الاثنين، رحلتها إلى مقر إقامة السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، حيث يفترض أن تصل في 14 تموز/يوليو.

وهذا التمثال البرونزي الذي يبلغ ارتفاعه 2,83 متر، سيعار لمدة عشر سنوات للسفارة الفرنسية في الولايات المتحدة من المركز الوطني الفرنسي للفنون والحرف، وقد وضع عام 2011 في الساحة الأمامية لمتحف الفنون والحرف في باريس.

وقال المدير العام للمركز أوليفييه فارون خلال احتفال أقيم لهذه المناسبة: "نحن نشارك في نشيد الحرية، ونعترف بالصداقة الفرنسية الأمريكية".

وسيتوقف التمثال أولاً في نيويورك ليعرض في جزيرة إليس آيلاند الواقعة على مقربة من جزيرة ليبرتي حيث يقع تمثال الحرية، في اليوم الوطني الأمريكي المصادف 4 تموز/يوليو.

وتختتم رحلته بإزاحة الستار عنه في حديقة مقر إقامة السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة في واشنطن يوم 14 تموز/يوليو، العيد الوطني لفرنسا.