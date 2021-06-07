شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب «الخارجية» في دبي يتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام بيلاروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، البراءة القنصلية ليفجيني لازاريف، القنصل العام لجمهورية بيلاروس في دبي، وذلك بمقر مكتب الوزارة بدبي.

ورحب بالقنصل العام البيلاروسي بمناسبة تعيينه وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

(وام)