شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تعليمي جامعي للوظائف الخضراء في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وقعت وزارة البيئة في مصر وجامعة القاهرة مذكرة تفاهم لإعداد «برنامج جامعي لعلوم البيئة»، بما يستهدف نشر «الوظائف الخضراء» في سوق العمل المصري.

وتشمل مذكرة التفاهم التي وقعها د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ود. محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إعداد برنامج جامعي لعلوم البيئة، من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، لدمج المناهج البيئية في التعليم الجامعي.

وأكدت ياسمين فؤاد، عقب التوقيع، أن التعاون يأتي في إطار توجه الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذاً للمشروع المتكامل لتقليل تلوث الهواء والتغيرات المناخية، بهدف التوسع في الوظائف الخضراء، وبناء القدرات والإمكانيات الفنية، في الوظائف، من خلال تعليم جامعي مختص بعلوم البيئة.

وأكد محمد الخشت أن مذكرة التعاون تستهدف تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، مضيفاً أنه تم تصميم البرنامج بصورة ديناميكية تتسم بالعمق والشمول، والابتكار والفكر الإبداعي، ويتميز برنامج العلوم البيئية بدراسة وتحليل ومعالجة التحديات البيئية المعاصرة، كالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر وتلوث الهواء والمياه والتربة والاستدامة البيئية.