شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الخليج 365 اليوم الإثنين 7-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 7-6-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ما أعلنه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بوجود زيادة تدريجية بأعداد السائحين، حتى وصلت في شهر أبريل فقط إلى 525 ألف سائح زاروا مصر خلال هذا الشهر من العام الحالي، بالإضافة إلى مجموعة من أخرى من الأخبار وهي كالتالي:

وزير السياحة والآثار لـ"الخليج 365": 525 ألف سائح زاروا مصر خلال أبريل 2021

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الأرقام تشير إلى زيادة أعداد السائحين بشكل تدريجي، حتى وصلت في شهر أبريل فقط إلى 525 ألف سائح زاروا مصر خلال هذا الشهر من العام الحالي، وهو ما يمثل 45% من أعداد السائحين قبل جائحة كورونا.

7 سنوات من التنمية الشاملة بمصر.. برامج إصلاح تدعم الاقتصاد فى مواجهة التحديات

نجاحات متواصلة يحققها قطاع المالية العامة في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، أشادت بها مؤسسات التقييم والتصنيف العالمية، ما أدى إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي للبلاد وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بكافة محافظات الجمهورية

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة توقيع عقد "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر" باجمالي تمويل من الجهاز يبلغ 500 مليون جنيه.

مصدر: 4.5 مليار جنيه نصيب المصرية للاتصالات بأرباح فودافون

كشف مسئول رفيع تفاصيل تعديل اتفاقية المساهمين بين المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% وفودافون العالمية بشأن شركة فودافون مصر، وقال المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المصرية للاتصالات ستحصل بموجب تعديل الاتفاقية على أرباح استثنائية تصل إلى 4.5 مليار جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.550 مليار جنيه.

مصر تشارك فى دورة مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات لعام 2021

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2021 وفى مشاورة أعضاء مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2021 المنعقدة في الفترة من 8 إلى 18 يونيو عبر الإنترنت.