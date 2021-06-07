شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتجه نحو الانخفاض عقب بيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي تعرض لضغوط نتيجة صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وأظهرت يانات حكومية صينية أن الميزان التجاري بالدولار سجل فائضا بنحو 45.5 مليار دولار في الشهر الماضي بينما توقع محللون تحقيق فائض قدره 50.5 مليار دولار.



أما باليوان، فقد سجل الميزان التجاري الصيني فائضا بنحو 296 مليار يوان متجاوزا توقعات بتحقيق فائض بحوالي 266 مليار يوان في مايو/أيار.



وكشفت بيانات أخرى أن الصادرات الصينية ارتفعت في مايو/أيار بنسبة 27.9% على أساس سنوي، لكنها أقل من النمو المحقق في أبريل/نيسان بنسبة 32.3%، فيما توقع محللون تحقيق نمو في الشهر الماضي بنسبة 32.1%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.03 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 4.50 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.53 دولار وأقل سعر عند 4.46 دولار.