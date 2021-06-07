شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للأسهم الأمريكية في بداية التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في بداية تداولات اليوم الإثنين في ظل ترقب المزيد من البيانات الاقتصادية المؤثرة.



وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات التضخم في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات.



من ناحية أخرى، أفادت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" أن مقترح إدارة الرئيس "جو بايدن" بضخ إنفاق يصل إلى 4 تريليونات دولار سيكون له وقع الإيجاب على الاقتصاد الأكبر في العالم حتى لو تم زيادة معدل الفائدة.



تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الأمريكية أعلنت الجمعة الماضية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 559 ألف وظيفة في مايو/أيار بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 5.8% في الشهر الماضي من 6.1% في أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى تراجع المؤشر عند 5.9%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 34695 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 17% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 13797 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 4220 نقطة.