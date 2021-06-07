شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مستقرة وسط إحجام من المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين وسط إحجام من المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم الهامة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين تجاهلت أسهم التكنولوجيا ذات الثقل إلى حد كبير اتفاق أغنى دول العالم بشأن الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 9.8 نقطة بما يعادل 0.03 بالمئة إلى 34766.2 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.6 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 4229.34 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 11.7 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 13802.82 نقطة.