شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والإمارات والكويت بجلسة الاثنين.. وهبوط البحرين وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.32% رابحًا 34.40 نقطة ليغلق عند مستوى 10719.85 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.64% رابحًا 18.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2839.01 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.34% رابحًا 22.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6646.142 نقطة، وزادت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.31% خاسرًا 4.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.28 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.29% خاسراً 30.72 نقطة ليغلق عند مستوى 10708.42 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.32% رابحًا 34.40 نقطة ليغلق عند مستوى 10719.85 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.02% رابحًا 239.19 نقطة ليغلق عند مستوى 23725.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 418.6 مليون سهم بقيمة 14.9 مليار ريال.

صعد 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.49%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.57%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.77%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.68%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.83%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.36%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.25%، 0.22%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.1%.

وقفز 105 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 8.26%، ثم سهم "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 5.18%، ثم سهم "تشب" بنسبة 4.67%، وتراجع 73 سهمًا على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.68%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 3.42%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 2.99%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 666.2 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.64% رابحًا 18.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2839.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.6 مليون سهم محققة ما قيمته 311.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3404 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.86%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.24%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.52%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 14.8%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 11.26%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 8.04%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 7.89%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27 مليون ورقة بقيمة 110.7 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.34% رابحًا 22.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6646.142 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 938.660 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 156.2 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 3655 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.55%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، ثم قطاعي البنوك والعقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاعي الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.53%، 0.26%، على التوالي.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل (وطنية)" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 7.21%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.32%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 4.6%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 3.7%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 717.6 مليون درهم.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحًا 9.21 نقطة ليغلق عند مستوى 6270.69 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% رابحًا 6.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6815.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% رابحًا 15.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5208.11 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% رابحًا 15.11 نقطة ليغلق عند مستوى 5447.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 347.9 مليون سهم بقيمة 65.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.2 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 2.99%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاعي العقار والصناعة بنسبة 0.09%، 0.08%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.31% خاسرًا 4.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.4 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 60.54% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.62%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 18% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.21%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.61% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.89%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.17%.

فيما ارتفعت أسهم المصرف الخليجي التجاري، مجموعة البركة المصرفية، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 3.85%، 0.95%، 0.55%، على التوالي.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% خاسراً 30.72 نقطة ليغلق عند مستوى 10708.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 167.7 مليون سهم بقيمة 400 مليون ريال عبر تنفيذ 9245 صفقة، وتراجع 33 سهماً، وارتفعت 16 سهمًا، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.62%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.45%، ثم قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.27%، 0.22%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية وحيدًا بنسبة 0.17%.