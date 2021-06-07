شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.550 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12622 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3918 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3320 نقطة.