شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: 4.5 مليار جنيه نصيب المصرية للاتصالات بأرباح فودافون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئول رفيع تفاصيل تعديل اتفاقية المساهمين بين المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% وفودافون العالمية بشأن شركة فودافون مصر، وقال المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المصرية للاتصالات ستحصل بموجب تعديل الاتفاقية على أرباح استثنائية تصل إلى 4.5 مليار جنيه، تم توزيع 900 مليون جنيه منها، على أن تتسلم المصرية للاتصالات باقي الأرباح وقيمتها 3.6 مليار جنيه في يوليو المقبل.

وأضاف المصدر "المصرية للاتصالات احتفظت بجميع حقوقها المنصوص عليها سابقا بموجب اتفاقية المساهمين المعدلة، إضافة إلى حقوق أخرى لأى مساهم أقلية لم تكن موجودة في السابق، منها الحق في الاطلاع على المعلومات و الميزانيات الخاصة بفودافون لتقييم استثمارات الشركة" .

أما ما يتعلق بأحقية نقل ملكية حصة فودافون، أكد المصدر أحقية مساهمي الشركة المصرية للاتصالات أو فودافون العالمية نقل ملكيه فى فودافون لشركات تابعة، على سبيل المثال يمكن أن نقل فودافون حصتها بمصر لأي شركة تابعة أخرى في المجموعة العالمية ولكن يمنع نقلها إلى شركة أخرى خارجها.

ويتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر 55% لشركة فودافون العالمية، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية مساهمين معدلة بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون العالمية.

تتضمن الاتفاقية تعديل سياسة توزيعات الأرباح لشركة فودافون مصر بحيث تقوم شركة فودافون مصر بدفع توزيعات أرباح استثنائية تقدر بـ 10 مليار جنيه مصري للمساهمين خلال العام الحالي 2021، تم بالفعل صرف 2 مليار جنيه منها في مارس الماضي. كما اتفق الطرفان على وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلا بقيمة 60% من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً حصول مجموعة فودافون العالمية على حق نقل ملكية حصتها في "شركة فودافون مصر" داخل مجموعة فودافون العالمية. كما تشمل الاتفاقية حفاظ الشركة المصرية للاتصالات على الحقوق الموجودة في اتفاقية المساهمين الحالية، بالإضافة إلى حصولها على بعض حقوق الأقلية الإضافية، ومنها حق الحصول على معلومات عن استثمارها بالشركة.