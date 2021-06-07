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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التموين والإسكان يستعرضان قطع الأراضى المطلوبة لأنشطة التموين بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
الجزار: توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة يزيد من عوامل جذب السكان إليها ويسرع بمعدلات التنمية بها
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك تنسيقاً وتكاملاً بين المسئولين من الوزارتين، من أجل توفير الأراضي المطلوبة لإقامة الأنشطة الخاصة بالتموين والتجارة الداخلية، من أجل توفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على حصر جميع الأراضي والمساحات المطلوبة من جانب الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بتخصيصها وفقاً لقواعد عمل الهيئة، وهو ما يمثل عنصر جذب هام للمطورين والمستثمرين ضمن حزمة الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لزيادة معدلات الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية ونشاط الصوامع والتخزين، بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد المصري.