شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى لـ أديب: أداء محافظ البنك المركزي راقي .. ويتواصل مع المستثمرين لحل مشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، على أداء وسياسات البنك المركزي خلال جائحة كورونا ، موضحًا أن الجهاز المصرفي يعلم مدى أهمية الحفاظ على سوق العمل وكيانات الشركات الكبيرة.

وأضاف طلعت مصطفى ، في حواره أمس مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر ، أن أداء محافظ البنك المركزي ومجموعة الجهاز المصرفي راقي ويتم التواصل مع كافة المستثمرين لبحث المشكلات التي تواجههم لمساعدتهم على توفير حلول لها، وتحقيق الاستدامة المتصلة، مشيراً إلى أنه لولا القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ما تمكنت مصر من تحقيق نمو في الناتج القومي خلال الجائحة.

يشار إلى أن هشام طلعت مصطفى قام - خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عقب وضع حجر أساس مشروع مدينة "نور" أمام العاصمة الإدارية - بتوجيه الشكر للبنك المركزي المصري والبنك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة ، وأيضاً وجه الشكر والتقدير لوزارة الإسكان وكافة المسئولين بها ، وعلى رأسهم الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان ، على دعمهم الدائم للقطاع الخاص الوطني الجاد ، وعلى الدور الكبير لتذليل كافة الصعاب .