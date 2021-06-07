شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر هبوطا بحوالي 3 جنيهات وذلك فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين 7 يونيو 2021، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سعر 808 جنيهات للجرام مقابل 811 جنيها بختام تداولات الأسبوع المنقضي.

وجاء هبوط سعر الذهب في مصر بسبب انخفاض سعر اونصة الذهب عالمياً بنسبة 0.24% لتسجل مستويات 1885 دولار وقت صياغة هذا التقرير في التداولات الفورية بالبورصات العالمية، ومن المتوقع استمرار التذبذب في سعر الذهب خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 18 يسجل 692.57 جنيه للجرام.

عيار 21 يسجل 808 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6464 جنيها.

أونصة الذهب 1885 دولار.

وينتظر سوق المعادن الثمينة يوم الثلاثاء 8 يونيو، إعلان القراءة المراجعة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والميزان التجاري الكندي والميزان التجاري في الولايات المتحدة، والوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل في الولايات المتحدة.

وشهد الذهب تقلبات كبيرة الأسبوع الماضي بفضل التحركات الحادة في الدولار الأمريكي، حيث ارتفع المعدن الأصفر يوم الجمعة مع انخفاض الدولار في ظل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي جاءت دون التوقعات.

ويتداول المعدن الثمين حاليًا فوق قاع الأسبوع الماضي باستقرار، وإذا ما نجح في البقاء فوق المتوسطات المتحركة البسيطة، فمن المحتمل أن يستمر الاتجاه الصاعد، وإذا ما تم تجاوز المستوى النفسي 1,900، فيمكن إعادة اختبار أعلى مستوى خلال ستة أشهر عند 1,916 دولارًا للأونصة.