شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حملتين لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بمدينتى أسيوط الجديدة والسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم شن حملة لرفع وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات المخالفة بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، أن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر غلق وتشميع لمزاولة نشاط بدون ترخيص، وتحرير 5 محاضر إشغال، مشددة على استمرار الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي سياق متصل، وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بإزالة ورفع البوابات المخالفة بعمارات الإسكان الاجتماعي فى مختلف مناطق المدينة، حيث قامت لجنة مشكلة من إدارات الأمن والتنمية والنظافة والتجميل بإزالة ورفع 10 بوابات حديد، وبوابة من الأسلاك، ومخالفات أخرى بالمنطقتين السكنيتين الـ25 والـ16، التى قام السكان بتركيبها خلف العمارات بالمخالفة لشروط التعاقد، والتسبب في عدم تمكن الإدارات المعنية من متابعة العمل بالمرور اليومى لإصلاح أعطال المياه والصرف وقيام السكان بإستخدامها مخازن وخلافه.

وناشد رئيس جهاز مدينة السادات، السكان بعدم مخالفة القانون لعدم التعرض للمساءلة القانونية، مؤكداً استمرار الحملات اليومية لرصد وإزالة المخالفات.