شكرا لقرائتكم خبر عن عربية تعلن تسليم المرحلة الأولى من صن كابيتال سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • إطلاق اول مبنى بمنطقة البوليفارد يونيو الحالي بإطلالة مميزة على الممشى التجارى • دياب: معدلات التنفيذ في المرحلة الأولى بلغت ما يقرب من 63٪

القاهرة – 7 يونيو 2020.التزاما منها تجاه عملائها، أعلنت شركة عربية للتنميه و التطوير العمراني انه سيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروعها الكبير صن كابيتال، خلال سبتمبر المقبل، والمقام على مساحة حوالي 600 فدان بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والذي يقع في منطقة الأهرامات، وهو الأمر الذي يعطى المشروع ميزة نوعية بإطلالة فريدة على أهرامات الجيزة، وعلى مقربة من المتحف المصري الكبير، وهي المنطقة التي اتجهت اليها انظار المهتمين بالقطاع العقارى في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها تلك المنطقة.

وعلى صعيد معدلات التنفيذ والانجاز داخل المشروع، يجرى حاليا العمل بالتشطيبات الخارجية والداخلية للوحدات، والتي تم تنفيذها على أرقى نظم البناء ووفقا لأحدث الانشاءات التي تميز المشروع عن المشروعات المماثلة له بنفس المنطقة، وذلك من خلال الشراكة التي ابرمتها شركة عربية مع المصمم الشهير هانى سعد وعدد من شركاء النجاح، والذين يعملون على تنفيذ المشروع باحترافية وبأعلى درجات الجودة التي تحقق التميز والرفاهية.

وستطلق شركة عربية المالكة لمشروع صن كابيتال، خلال يونيو الحالي أول مبنى في منطقة البوليفارد، وهي المنطقة الرئيسية والأشهر في المشروع، والتي يبلغ طول الممشى التجارى بها 14 كيلو مما يقرب من طول شاطئ كورنيش اسكندرية، والذي يحتوي على العديد من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية لأشهر الماركات العالمية، وستكون المباني المطلة على تلك المنطقة من أكثر المواقع تميزا داخل المشروع.

وقال المهندس عمرو دياب نائب رئيس مجلس الادارة للشئون الفنية بشركة عربية أن معدلات التنفيذ في المباني الخاصة بالمرحلة الأولى بلغت ما يقرب من 63٪ بما في ذلك الاعمال الخاصة بالمناظر الطبيعية والإضاءة والبحيرات والنوافير واللاند سكيب، مشيرا الى حرص الشركة على تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد، خاصة وان مشروع صن كابيتال يتمتع بموقع استراتيجي لا مثيل له في منطقة غرب القاهرة لإطلالته المباشرة على أهم عناصر مصر التاريخية وأعرقها: الأهرامات، مما سيجعله المكان الأمثل بالنسبة للسياح لقضاء فترة إقامتهم فيه.

وأضاف دياب أن صن كابيتال مشروع متكامل، يضم كافة أنواع المرافق منها التعليمية والطبية والتجارية والإدارية والرياضية، سوف يتم انشاء مجموعة من المدارس والجامعات الدولية التي تقدم أعلى جودة من المناهج التعليمية، ومنشأة طبية عالمية المستوى، ومنطقة إدارية مكونة من مكاتب عديدة بمساحات مختلفة تناسب مجالات متنوعة، ومجموعة من المولات الراقية سيعرض فيها فعاليات الموضة والأزياء المختلفة، ولأول مره في مصر سيضمن مشروع صن كابيتال نادى وأكاديمية Roland Garros Tennis Academy لاحترافية رياضة التنس.



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