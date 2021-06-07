شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 1% بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة أكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، بصدد تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة قرابة 1.1% إلى مستوي 27.47$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.75$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 27.78$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 1.3% ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 27.02$ للأوقية المسجل فى اليوم السابق ، وبدعم توقف صعود الدولار بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف الجديد فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار الفضة نسبة 0.5% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تحول تركيز المستثمرين إلى شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

أفادت مصادرة عديدة إن الحزب الديمقراطي سيبدأ يوم الأربعاء المقبل عملية إعداد مشروع قانون البنية التحتية للتصويت فى مجلس النواب الأمريكي بدعم من الحزب الجمهوري أو بدونه.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية"جانيت يلين" إن خطة إنفاق الرئيس جو بايدن البالغة 4 تريليون دولار ستكون مفيدة للولايات المتحدة ،حتى لو ساهمت فى ارتفاع التضخم فى البلاد ،وأدت إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.