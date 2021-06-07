الاقتصاد

الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوياتها على الإطلاق

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق ، بفضل المعنويات الإيجابية التي سيطرت على الأسواق ، بعد بيانات وظائف أقل من التوقعات فى الولايات المتحدة ، قلصت من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

 

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.25% حتى الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش ،مسجلا مستوى قياسي عند 453.88 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% ، بعد بيانات أقل من التوقعات عن الوظائف الأمريكية خلال أيار/مايو.

 

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 0.8 % ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، مع تزايد مؤشرات تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أضرار جائحة فيروس .

 

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

 

تصدر قطاع صناعة السيارات، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.75% ، بدعم آمال تحسن المبيعات فى ظل انتعاش الاقتصاد العالمي.

 

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأقل من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.9% ، فى ظل انحسار احتمالات قرب قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية.

 

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديد بأقل من التوقعات خلال أيار/مايو ،الأمر الذي جدد الشكوك حول قوة سوق العمل فى الولايات المتحدة ،والذي يعول عليه كثيرا صانعي السياسة النقدية الأمريكية ، للتطلع إلى تقليص برنامج شراء السندات ورفع أسعار الفائدة.

 

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50  بنسبة 0.25% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.3% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.3 %. 

 

وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 15,732.06 نقطة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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