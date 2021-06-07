شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستأنف خسائرها بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا عند أدنى مستوى فى أسبوعين ،يأتي هذا التراجع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,851.51$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,891.26$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,891.84$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.1% ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,855.48$ للأونصة ،دعم هذا التعافي بيانات أقل من التوقعات عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار الذهب حوالي 0.7% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ،بفعل تحول تركيز المستثمرين إلى شراء الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

أفادت مصادرة عديدة إن الحزب الديمقراطي سيبدأ يوم الأربعاء المقبل عملية إعداد مشروع قانون البنية التحتية للتصويت فى مجلس النواب الأمريكي بدعم من الحزب الجمهوري أو بدونه.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية"جانيت يلين" إن خطة إنفاق الرئيس جو بايدن البالغة 4 تريليون دولار ستكون مفيدة للولايات المتحدة ،حتى لو ساهمت فى ارتفاع التضخم فى البلاد ،وأدت إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 1.41 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,043.16 طن متري.