شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يرتفع بنطاق قناة سعريه صاعدة – تحليل – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعد تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.17% بما يعادل 2.38 نقطة ليستقر السهم على سعر 206.05 دولار، وذلك بدعم من تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 209.00 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد