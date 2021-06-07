شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يواصل الصعود – تحليل – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، لينجح السهم في تخطيه مقاومته الحالية 93.00، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.65% بما يعادل 0.61% ليستقر على سعر 93.96 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 93.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 97.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد