شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يتراجع بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط – تحليل – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر -0.32% بما يعادل -0.43 نقطة ليستقر على سعر 133.74 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 130.20، طيلة ثبات المقاومة 136.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط