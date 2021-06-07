شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يحلق عالياً – تحليل – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أوراكل (ORCL) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.22% بما يعادل 1.80 نقطة ليستقر السهم على سعر 82.89 دولار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 80.15، ليستهدف مستوى المقاومة 86.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد