شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده أيضاً لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.30% بما يعادل 11.36 نقطة ليستقر على سعر 504.50 دولار، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الفرعي 505.65.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 505.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 534.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد