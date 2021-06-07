قطاع التأمين للربع الأول.. ارتفاع صافي الدخل 23% مدفوعًا بارتفاع دخل الاستثمار 22.5%

المناطق- الرياض

أصدر البنك المركزي السعودي التقرير ربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م، والذي يُبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق.

وتأتي هذه الخطوة، كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2021م، حيث ارتفع صافي الدخل للقطاع بنسبة 23% مدفوعًا بارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 22.5% من 180 مليوناً في الربع الأول من العام السابق إلى 279 مليوناً خلال الربع الأول من العام الحالي.

و بلغت الأقساط المكتتب بها 12.8 مليار ريال بارتفاع طفيف عن نفس الربع من العام الماضي يقدر ب 0.4%، كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الممتلكات وتأمين الحماية والادخار بنسبة 11% و 26% على التوالي.

كما أشار التقرير إلى تحسن هامش الملاءة المالية للقطاع حيث بلغ 180%، إضافة إلى ارتفاع معدل الاحتفاظ، وانخفاض معدل الخسائر لتأمين المركبات، ويُمكن الاطلاع على تقرير قطاع التأمين للربع الأول من العام 2021م على موقع البنك.