شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع صعود طفيف للدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع، وهو ما قد يعطي بعض المؤشرات بشأن مدى استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في الإحجام عن تقليص الدعم النقدي.

وصعد الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 0929 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1883.50 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1885.40 دولار.