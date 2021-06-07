شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان ترتفع بدعم بيانات الوظائف الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت أسهم اليابان مرتفعة، الإثنين، بعدما خففت بيانات الوظائف الأمريكية المخاوف حيال تراجع مبكر من مجلس الاحتياطي الاتحادي عن سياسات التيسير، لكن عمليات بيع قوية لجني الأرباح كبحت المكاسب وسط حالة من الحذر قبل بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر «نيكاي» 0.27% إلى 29019.24 نقطة بعدما زاد في وقت سابق من الجلسة واحداً في المئة ليقترب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، كما عكس المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الاتجاه وأغلق على صعود 0.08% إلى 1960.85 نقطة.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 559 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية في مايو أيار، وهي أقل من توقعات الاقتصاديين بزيادة 650 ألف وظيفة، مما قلص توقعات خفض مبكر لمشتريات الأصول لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعززت مكاسب المؤشر «ناسداك» يوم الجمعة أسهم التكنولوجيا في اليابان وصعد سهم «إيبيدن» المصنعة لأجزاء الأجهزة الإلكترونية 3.51% وزاد سهم «تي.دي.كيه كورب» 2.34 في المئة.

واستفادت شركات الشحن من المعنويات المرتفعة عالمياً وزادت 2.55% لذروة عشرة أعوام، وصعد سهم نيبون يوسن 2.37% ونقدم سهم كواساكي كيسن 5.51% وربح سهم «ميتسوي او.اس.كيه لاينز» 2.26%،

لكن مبيعات لجني الأرباح هوَت بشركات الصلب التي سجلت مكاسب قوية منذ بداية العام بفضل مؤشرات تعافٍ عالمي.

وفقد المؤشر الفرعي لمنتجي الصلب 4.71% وخسر سهم نيبون ستيل 5.74% وهبط سهم «جيه.إف.إي هولدنجز» 7.2% وتراجع سهم «كوبي ستيل» 5.2%.

(رويترز)