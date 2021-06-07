ارتفاع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأعلى مستوى منذ فبراير 2018

أظهر مسح اليوم الإثنين ارتفاع ثقة المستثمرين في منطفة اليورو للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران الجاري لتبلغ أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2018، وذلك بفضل إعادة فتح المطاعم واستئناف حركة السياحة في ظل تراجع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وصعد مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى 28.1 من 21.0 في مايو/أيار الماضي، وكان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى قراءة عند 26.0.

وصعد مؤشر للأوضاع الحالية إلى 21.3 من 6.3. وانخفض مؤشر للتوقعات إلى 35.3 من 36.8 قبل شهر.

وقال مانفريد هوبنر مدير سنتكس: «يزداد تجاوز منطقة اليورو للخسائر المؤلمة لعام كورونا».

شمل مسح «سنتكس» 1139 مستثمراً في الفترة من الثالث إلى الخامس من يونيو/حزيران الجاري.

(رويترز)