‏952 ألف معاملة في «مركز جمارك جبل علي» خلال الثلث الأول 2021

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298 مليار درهم قيمة بضائع المعاملات المنجزة

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إنجاز 64 ضبطية و75434 ألف عملية تفتيش

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دبي: ”الخليج 365”

عززت «جمارك دبي» جهودها لتيسير حركة التجارة المشروعة وحماية المجتمع من مخاطر وأضرار المواد الممنوعة، حيث حقق «مركز جمارك جبل علي» التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية أداءً متميزاً في الأشهر الأربعة الأولى من يناير إلى ابريل من العام 2021، فقد سجلت المعاملات الجمركية المنجزة في المركز خلال هذه الفترة نمواً بنسبة 71% ليصل عددها الى 952.232 ألف معاملة مقابل 557.318 ألف معاملة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020، وبلغت قيمة البضائع في المعاملات المنجزة من يناير إلى إبريل 2021 نحو 298.3 مليار درهم وبلغت كميتها 38.848 مليون طن.

وقد تمكن «مركز جمارك جبل علي» من إحباط محاولات التهريب كافة للبضائع المحظورة بالتعاون الدائم مع إدارة الاستخبارات الجمركية، فبلغ عدد الضبطيات التي أنجزها المركز في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 64 ضبطية، وعدد عمليات التفتيش المنجزة 75.434 ألف عملية، وبلغ عدد الحاويات التي خضعت للمسح بأجهزة الكشف الاشعاعي 93.492 ألف حاوية بينما انجز المركز في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 51 ضبطية و 73.852 ألف عملية تفتيش، وبلغ عدد الحاويات التي تم مسحها بأجهزة الكشف الاشعاعي 76.188 الف حاوية.

وتحرص «جمارك دبي» على تطوير قدرة «مركز جمارك جبل علي» لدعم دوره الاستراتيجي في خدمة الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع، حيث يعمل المركز على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للمتعاملين عبر تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المختصة بمتابعة حركة البضائع التجارية.

وقال يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية: «وضعنا استراتيجية متكاملة لتطوير العمل في مركز جمارك جبل علي خلال العام 2021 بهدف ضمان تدفق كافة البضائع إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لتعزيز دور دبي كمركز رئيسي للتجارة الدولية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين من أجل تعزيز سعادة العملاء ودعم النمو الاقتصادي».

وأضاف: «تمكنا من تحسين أداء مركز جمارك جبل علي لزيادة قدرته على ضبط كافة البضائع المحظورة من تطوير نظام المعاينة والتفتيش في مراكزنا الجمركية للوصول إلى افضل النتائج في التصدي لمحاولات تهريب البضائع المحظورة، وأثبت المركز نجاحه في منع دخول هذه البضائع إلى الدولة من خلال حملة وطن آمن التي أطلقتها إدارة المراكز الجمركية البحرية لرفع جاهزية المراكز التابعة لها على صعيد حماية المجتمع من مخاطر محاولات التهريب بجهود ضباط التفتيش الجمركي المتيقظين دوماً والمتأهبين باستمرار لصد المخاطر كافة من خط الدفاع الأول عن المجتمع، وقد أصبح لدينا في مركز جمارك جبل علي 6 أجهزة للفحص ضمن النظام المتطور لفحص الحاويات تصل قدرتها الاستيعابية فحص 900 حاوية في الساعة، وقد حقق هذا النظام نجاحاً كبيراً في تنبيه المفتشين إلى إمكانية وجود مخاطر في الشحنات المشتبه بها من خلال توضيح مستوى الكثافة في المواد المنقولة ضمن الحاويات التي يتم فحصها، ما يمكننا من تحديد الحاويات التي يتم اخضاعها للتفتيش من قبل ضباط التفتيش الجمركي مع الاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية التابعة للدائرة وأجهزة الفحص الأخرى، وقد تمكنا من تطوير قدرات ضباط التفتيش الجمركي من خلال دورات التدريب المتتابعة التي تزودهم بأحدث المعلومات والخبرات في التفتيش الجمركي على المستوى العالمي ما يدعم قدرتهم على القيام بمهماتهم في الوصول إلى البضائع المحظورة بالرغم من عمليات الإخفاء والتمويه التي يتبعها القائمين بمحاولات التهريب».

وقال فؤاد السويدي مدير أول «مركز جمارك جبل علي»: «نحسن باستمرار قدرة المركز على انجاز المعاملات الجمركية من خلال تطوير قدرات الموظفين والمتابعة الدائمة لمستوى الأداء لضمان السرعة في تقديم الخدمات الجمركية للمتعاملين لتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج من اختيارهم دبي مركزاً ومعبراً لعملياتهم التجارية، وقد قمنا بتطوير آلية العمل بالكامل لتستجيب لاحتياجات المتعاملين في ظل تحديات أزمة "كوفيد 19" وهذا ما مكننا من تحقيق أداء مميز في مستوى إنجاز المعاملات الجمركية».

وقال أحمد الجمري مدير أول التفتيش الجمركي في «مركز جمارك جبل علي»: «تتركز جهودنا في التفتيش الجمركي بالمركز على تحقيق أفضل النتائج لكي نؤمن الحماية للمجتمع من مخاطر البضائع المحظورة، ولذلك نعمل على تطوير قدرات ضباط التفتيش الجمركي من خلال المتابعة المستمرة والتدريب المتواصل على أحدث أساليب وطرق التفتيش وعبر استخدام أفضل التقنيات والأجهزة التي نطورها باستمرار لمواكبة التطبيقات الذكية المتقدمة لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي».