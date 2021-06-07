شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يطلق بوابة تتيح الإبلاغ عن المخالفات بسرّية تامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بوابة إلكترونية جديدة تُعنى بالبلاغات، وهي قناة مشفرة تسمح لأصحاب المصلحة بالإبلاغ عن أي شك متعلق بسوء سلوك أو انتهاك لسياسات العمل من قبل موظف أو ممثل للمصرف المركزي أو أحد المتعاقدين الخارجيين.

يعد إطلاق البوابة جزءاً من جهود المصرف المركزي لتعزيز الامتثال لميثاق السلوك المهني الخاص به والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، حيث تستهدف معالجة والحد من أية ممارسة غير قانونية عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وتسمح البوابة المتواجدة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، للموظفين وأصحاب المصلحة الخارجيين، مثل المؤسسات المالية والموردين والجمهور، بإيصال شكوكهم بشأن أي سوء سلوك بسرية تامة. كما تسمح بإيصال معلومات الشكوى بشكل وافٍ ومنظم، بما في ذلك إرفاق الملفات والمستندات الداعمة.