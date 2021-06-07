شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 31,549 جرعة جديدة والإجمالي يبلغ 13,347,300 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الاثنين، عن تقديم 31,549 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13,347,300 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 134.95 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".