شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بإنشاء 5 مراكز تدريب للرياضات البحرية الأولمبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توجيهات بإنشاء «5» مراكز تدريب للرياضات البحرية الأولمبية بالمدن الساحلية للشراع والتجديف بالإمارة الباسمة، مع توفير كل المعينات والأدوات والمعدات والخبرات التدريبية المميزة لهذه المراكز، التي تستهدف توسيع قاعدة ممارسي الرياضات البحرية على مستوى الإمارة.

وبهذه المناسبة، أشار عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى أن هذه المكرمة الجديدة والسخية من صاحب السمو حاكم الشارقة، تمثل هدية جديدة لقطاع الرياضات البحرية بالإمارة الباسمة، وتعبيراً دائماً عن اهتمام سموه ورعايته للرياضة والرياضيين والتوجيه بتوفير كافة المتطلبات للرياضة في الإمارة.

وأكد الحزامي أن هذه المكرمة السخية الجديدة تمثل دافعاً أكبر إلى تعزيز العمل في الرياضات البحرية، بما سيمثل ارتقاء بها لترجمة هذا الاهتمام إلى إنجازات تسجل باسم رياضة الإمارة الباسمة، وتعزز ما يتوفر لها من إمكانيات واهتمام بالبنى التحتية والمرافق الرياضية المجهزة على أعلى المستويات.

وأضاف: «بناءً على التوجيهات السامية من صاحب السمو حاكم الشارقة، تم الموافقة على إنشاء»5«مراكز رياضات بحرية أولمبية للشراع والتجديف، وذلك بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضات البحرية، وتوسيع قاعدة ممارسيها في الشارقة والحمرية وكلباء ودبا الحصن وخورفكان، حيث تم اعتماد الموازنة التقديرية للمشروع والموافقة عليها، على أن يتم إطلاق المشروع وعمل المراكز في الموسم المقبل».