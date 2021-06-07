نسف محطة تبريد قديمة

راقب محليون لحظة نسف 4 أبراج متبقية من محطة تبريد «روجيلي» القديمة في «ستافوردشير» البريطانية منذ عام 1969، واستغرقت عملية النسف المسيطر عليها، 5 ثوان فقط، لتودع الأبراج «384 قدم» سماء المدينة التي اعتادت على رؤيتها، وكانت «روجيلي» أول محطة تبريد جافّ تعمل بالفحم وتنتج 600 ميجا واط وتوظف 850 شخصاً، وتزود نصف مليون منزل بالطاقة، أيام عملها، وستقام مكانها بنايات صديقة للبيئة.