شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 7-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الريال السعودى اليوم الاثنين 7-6-2021، استقرارها أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cibمستقرا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس ثبت عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء .

4.19 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.