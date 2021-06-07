شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين الغرفة التجارية بالجيزة ومسئولى "التموين" لبحث مشاكل محلات البقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الغرفة التجارية اجتماعا مع مديرية التموين بمحافظة الجيزة بمشاركة محمد إمبابي رئيس الغرفة، ويحيى كاسب رئيس شعبة مواد البقالة بالغرفة، وهشام الدجوي رئيس لجنة التموين بالشعبة، وعادل رزين أمين عام الغرفة، وبحضور طلعت حسن مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة، ومحمود حسني مدير عام المديرية، والعميد أحمد خلف رئيس مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، والعقيد عبد العال المناوي مباحث التموين بوزارة التموين.

وذلك في إطار خطة الغرفة التجارية بالجيزة بعقد لقاءات مستمرة مع المسئولين في مختلف الجهات وذلك لتذليل العقبات امام التجار وعرض المشكلات التي تواجه التجار مع الجهات الحكومية المختلفة.

وتناول الاجتماع مناقشة بعض القضايا التي تواجه تجار البقالة والمواد الغذائية، ومنها السلع غير المعروفة للمستهلك ولذلك تم الاتفاق على إرسال مذكرة إلى الشركة القابضة لكي تعتمد السلع المعروفة للمستهلك، بالإضافة إلى الاتفاق على التنسيق المستمر بين مباحث التموين والغرفة لتقديم افضل خدمة للمواطن سواء التاجر أو المستهلك.

وأكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن هذه الاجتماعات التي يتم عقدها بين الغرفة والمسئولين في كافة الجهات تهدف لتحقيق افضل تعاون ممكن بين التجار والجهات الحكومية بغرض تقديم أفضل خدمة للمواطن بما يتوافق مع القوانين واللوائح بالإضافة إلى تعريف التاجر بمسئولياته وكيفية الحفاظ على رأس ماله بالالتزام بالارشادات الحكومية التي تعفيه من أي مسائلة قانونية.