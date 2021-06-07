شكرا لقرائتكم خبر عن 13.1 % نسبة البراءات الممنوحة للمصريين من مكتب البراءات المصرى عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2020 وهي تهدف الي نقل المعرفة وتتضمن براءات الاختراع من معلومات تكنولوجية ووضعها في متناول المشتغلين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن أهم المؤشرات الطلبات المقدمة والتي بلغت 2207 طلبـاً مقدماً إلى مكتب براءات الاختراع المصري عـام 2020 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم ( 978 طلـب للمصريين بنسبة 44.3%، 1229 للأجـانب بنسبة 55.7%)، مقـابـل 2183 طلبـاً عام 2019 منــهـم ( 1027 للمصريين بنسبة 47.0%، 1156 للأجانب بنسبة 53,0%) بنسبة زيادة 1.1% .

البراءات الممنوحة:

495 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2020 ( 65 براءة اختراع للمـــصريين بنسـبة 13.1%، 430 براءة اخــتراع للأجـــانب بنسبــة 86.9 % ) من الإجمالي، مقــابل 750 براءة عام 2019 منهم 175 براءة اختراع للمصريين بنسبة 23.3%، 575 براءة اختراع للأجانب بنسبة 76.7% ) بانخفاض قدرة 34%.

البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي:

فى مجال الكيمياء والفلزات 106 براءة اختراع تم منحها وفقاً للتصنيف الدولي، وفى مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسبة 21.4% من إجمالي البراءات المـمنوحة عام 2020 ( 10,4% للمـصريين ، 89.6% للأجانب)، و90 براءة اختراع تم منحها في مجال الاحتياجات الإنسانية بنسبة 18.2% (28,9% للمصـــريين، 71.1 % للأجانب ) ثم البراءات الممنوحة فــى مجــال الكهرباء و الاتصالات بعـدد 85 بـراءة اختراع بنسبة 17.2% (4.7% للمصريين ، 95.3٪ للأجانب).

البراءات الممنوحة للدول:

احتلت الولايـات المتحدة الأمريكـية المرتبة الأولى بأجمالي 137 بـراءة اخــتراع بنسبة 27.7%، وجاءت مصر في المرتبة الثانية حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصري 65 براءة اختراع بنسبة 13.1%، وجاءت فرنسا في المركز الثالث بأجمالي عدد 39 براءة اختــراع بنسبة 7.9% من أجمالي البراءات الممنوحة عام 2020.

العلامات التجارية:

بلغ عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصري 18735 طلب للحصول على علامات تجارية عام 2020 مقابل 17760 طلباً عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 5,5%، ومنـــح مكتب العلامـــات التــجارية المصـــري العديد من الدول عدد 8324 علامة تجـــارية عــام 2020 (مصـــر 5274، باقي الدول 3050)، مقابل 9010 علامة تجارية عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 7,6%.

وتصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 5274 علامة تجارية بنسبة 63,4% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 991 علامة تجارية بنسبة 11,9% ثم الامارات بعدد 299 علامة تجارية بنسبة 3.6% من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2020.