شكرا لقرائتكم خبر عن 13.1 % نسبة البراءات الممنوحة للمصريين من مكتب البراءات المصرى عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر
البراءات الممنوحة:
495 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2020 ( 65 براءة اختراع للمـــصريين بنسـبة 13.1%، 430 براءة اخــتراع للأجـــانب بنسبــة 86.9 % ) من الإجمالي، مقــابل 750 براءة عام 2019 منهم 175 براءة اختراع للمصريين بنسبة 23.3%، 575 براءة اختراع للأجانب بنسبة 76.7% ) بانخفاض قدرة 34%.
البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي:
فى مجال الكيمياء والفلزات 106 براءة اختراع تم منحها وفقاً للتصنيف الدولي، وفى مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسبة 21.4% من إجمالي البراءات المـمنوحة عام 2020 ( 10,4% للمـصريين ، 89.6% للأجانب)، و90 براءة اختراع تم منحها في مجال الاحتياجات الإنسانية بنسبة 18.2% (28,9% للمصـــريين، 71.1 % للأجانب ) ثم البراءات الممنوحة فــى مجــال الكهرباء و الاتصالات بعـدد 85 بـراءة اختراع بنسبة 17.2% (4.7% للمصريين ، 95.3٪ للأجانب).
البراءات الممنوحة للدول:
احتلت الولايـات المتحدة الأمريكـية المرتبة الأولى بأجمالي 137 بـراءة اخــتراع بنسبة 27.7%، وجاءت مصر في المرتبة الثانية حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصري 65 براءة اختراع بنسبة 13.1%، وجاءت فرنسا في المركز الثالث بأجمالي عدد 39 براءة اختــراع بنسبة 7.9% من أجمالي البراءات الممنوحة عام 2020.
العلامات التجارية:
بلغ عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصري 18735 طلب للحصول على علامات تجارية عام 2020 مقابل 17760 طلباً عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 5,5%، ومنـــح مكتب العلامـــات التــجارية المصـــري العديد من الدول عدد 8324 علامة تجـــارية عــام 2020 (مصـــر 5274، باقي الدول 3050)، مقابل 9010 علامة تجارية عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 7,6%.
وتصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 5274 علامة تجارية بنسبة 63,4% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 991 علامة تجارية بنسبة 11,9% ثم الامارات بعدد 299 علامة تجارية بنسبة 3.6% من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2020.