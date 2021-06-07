شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة.. الطماطم بين 1.5-3.25 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية عن انخفاض من 10-15% في أسعار الخضروات خلال الشهر الماضى، حسب شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتراوحت أسعار البطاطس بين 1.5-3 جنيه للكيلو، والقلقاس بين 3-6 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 3- 7 جنيهات للكيلو، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الطماطم تتراوح بين 1.5 - 3.25 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو ، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.

واستقرت الكوسة بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، سعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

وكان تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية رصد تراجع أسعار الدواجن والأسماك والألبان والخضر الطازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10إلى 15% مقارنة بالشهر السابق له.