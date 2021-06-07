شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الاثنين.. الطن بين 14300-14600 جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت التقارير الأخير الصادرة عن اتحاد الغرف التجارية عن ارتفاع أسعار المعادن في السوق المحلى وذلك في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، ولكن مع بداية الشهر الجاري شهدت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 7-6-2021 استقرارا فى السوق المحلى حسبما أكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية سعر حديد التسليح يتراوح بين 14300-14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، وأن سعر المستهلك يتراوح بين 14500-14800 جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت هي الأكثر استقرارا من بين باقي مواد البناء، حيث سجل سعر طن الأسمنت الأسود بين 675-800 جنيه من المصنع، ويتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، وسجلت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض المصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن.

وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكان تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن المواد الخام كالخشب والحديد، بعض المعادن، والزيوت شهدت ارتفاعا نتيجة لارتفاع الطلب بالأسواق العالمية وكذلك قيام بعض الدول الأوروبية بتخفيف القيود المفروضة علي حركة التجارة مع تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة أعداد متلقى اللقاح المضاد لفيروس.