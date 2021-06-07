شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة صباحا.. وإيقاف التداول على 4 أسهم 10دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2248 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 12607 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3939 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2379 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3319 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة حديد عز لعدد 181.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، القابضة المصرية الكويتية، النعيم القابضة للاستثمارات، 104480 سهم، 1.2مليون سهم، 67554 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.5 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، نتائج أعمال العام المالي 2020/2021، وحققت الشركة صافي مبيعات بلغت 116.8 مليون دولار بانخفاض سنوي 48.1%، وبلغت صافي خسائر السنة 6.4 مليون جنيه بتراجع سنوي 1.4 مرة.

في سياق آخر أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (88) لسنة 2021، بمنع شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر أو لحين إزالة المخالفات المنسوبة إليها أيهما أقرب وذلك وفقاً للبند (ب) من المادة رقم (31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.