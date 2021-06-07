شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 29-31 جنيها للكيلو واستقرار سعر البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، فى الأسواق، وذلك فى ظل زيادة المعروض، وفقا لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن تشهد استقرارا منذ أسبوع تقريبا، وذلك نظرا لزيادة المعروض حاليا، حيث سجل سعر الكيلو للدواجن البيضاء " المزارع" الكيلو عند 25 جنيها في المزرعة، فى حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدواجن البلدى أيضا سجلت اسنقرارا حيث سجل الكيلو 32 جنيها للكيلو في المزرعة، سعر المستهلك إلى 36-37 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن المجمدة 33-36 جنيها الكيلو، وسجلت كرتونة البيض الأبيض 35 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تراوح بين 39-42.جنيها، وسعر البيض البلدى وصل 40 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك بين 45 - 47 جنيها للكرتونة.

وكان تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية رصد التقرير تراجع أسعار الدواجن والأسماك والألبان والخضر الطازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالشهر السابق له.