شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى انتظار المزيد من الأدلة حول الانتعاش الاقتصادي القوى فى الولايات المتحدة ،والذي يمهد الطريق لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.2144$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2160$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2172$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2103$ ، وعقب بيانات أقل من التوقعات عن الوظائف الأمريكية.

وعلى صعيد الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" نسبة 0.2% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع توالي بيانات تؤشر بأن الاقتصاد الأكبر فى العالم يتعافى سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، عاكسا ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا الارتفاع فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،مع انتظار أسواق المال العالمية المزيد من الأدلة حول الانتعاش الاقتصادي القوي فى الولايات المتحدة.

أرقام التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس المقبل محور الاهتمام فى الوقت الحالي ، حيث يتطلع الجميع للحصول على مزيد من الرؤية الواضحة حول تزايد الضغوط التضخمية على المدى القصير على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.