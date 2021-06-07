شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أربعة أشهر متغاضية عن انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة عشر في واحد وعشرون جلسة من الأعلى لها منذ 23 من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 14 من أيار/مايو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.04% لتتداول حالياً عند 1,168.93$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,169.36$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,169.33$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 90.12 مقارنة بالافتتاحية عند 90.15.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياُ، صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 296 مليار يوان أي ما يعادل 45.5$ مليار مقابل 277 مليار يوان أي ما يعادل 42.9$ مليار في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 266 مليار يوان أي ما يعادل 50.5$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات بصورة فاقت التوقعات وتسارع نمو الواردات دون فاقت التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 19.5$ مليار مقابل 25.8$ مليار في آذار/مارس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدين عن كون تقرير الوظائف لشهر أيار/مايو يظهر بوادر على تقدم في الاقتصاد الأمريكي.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 02:07 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 172.63 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,718,683 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، أكثر من 1,638 مليون جرعة.