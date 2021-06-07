شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً لدعم القناة الصاعدة الآن، ويحتاج السعر للثبات فوق 68.90 ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 70.45 وتمتد إلى 72.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 71.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد