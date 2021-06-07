شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية ليقترب من اختبار دعم النطاق الجانبي عند 1.4095، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، ولا يزال السيناريو الجانبي قائماً إلى أن يخرج السعر من النطاق المذكور، والذي يتواجد مستوى مقاومته عند 1.4238.

نشير إلى أن العوامل السلبية الحالية قد تحفّز السعر على كسر الدعم 1.4095 لبدء تصحيح هابط تبدأ أهدافه عند 1.4030 ثم 1.3960، ونحتاج للحصول على إغلاق يومي دون الدعم المذكور لتأكيد تفعيل السيناريو السلبي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4050 والمقاومة 1.4230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي