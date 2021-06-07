شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار بتقديم تداولات سلبية الآن في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.2175، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1.2064 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.2175 لمواصلة الاتجاه الهابط المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2070 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط