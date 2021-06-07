شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الشرقية للتنمية" تعتمد البيانات المالية لعام 2020 في 28 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة الشرقية للتنمية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الإثنين الموافق 28 يونيو الجاري، وذلك للتصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الجمعية ستصوت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وستبحث الجمعية تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 313.9 ألف ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 من 2020، مقابل خسائر بلغت 510.1 الف ريال في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 إلى انخفاض مصاريف الاستهلاك لبعض الأصول والمعدات التي قامت الشركة ببيعها خلال الربع الأول بالإضافة الى انخفاض المصاريف التمويلية خلال الربع الأول.