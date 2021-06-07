شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تُعين بنوكاً لطرح أول صكوك إسلامية مقومة بالدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت شركة أرامكو السعودية بتعيين بنوك عالمية في سعيها لطرح أول صكوك إسلامية مقومة بالدولار. وقد تعرض "أرامكو" ثلاث شرائح من الصكوك المستحقة بآجال ثلاث وخمس وعشر سنوات.

وتعمل "أرامكو" على جمع سيولة لتمويل التزامها بدفع 75 مليار دولار من توزيعات الأرباح، بحسب موقع قناة "العربية" نقلا عن موقع "بلومبرج".

وأكدت تقارير صحيفة صادرة مؤخرا، أن شركة "أرامكو" السعودية ثالث أكثر الشركات ربحية في العالم بعد آبل ومايكروسوفت، تدرس تمويل مدفوعات بمليارات الدولارات لمورديها، في أحدث سلسلة من التحركات من قبل عملاق النفط لتوليد السيولة.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، جمعت الشركة 8 مليارات دولار من السندات التقليدية بآجال استحقاق تتراوح بين 3 سنوات و50 سنة.

وارتفعت أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول وسط انتعاش في أسواق النفط والغاز العالمية، على الرغم من أن التدفق النقدي الحر ظل منخفضاً للغاية لتغطية توزيعات أرباحها الفصلية البالغ قيمتها 18.75 مليار دولار.