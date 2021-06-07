شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح الاندماج.. الأهلي السعودي يطلق شعاراً وهوية جديدين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلق البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك السعودية، شعاره الجديد الذي يجسّد الرؤية الطموحة لمستقبل البنك.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أزاح البنك الستار عن الهويّة الجديدة "معاً نصنع الغد"، وذلك بعد نجاح أكبر عملية اندماج جرت في منطقة الشرق الأوسط هذا العام بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

ويأتي إطلاق الشعار والهوية الجديدين للبنك ليعزز إمكاناته الكبيرة وقدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي سعياً للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

يعكس الشعار الجديد الاستقرار والمكانة المالية للبنك وتطلُّعه نحو المستقبل ووضع البنك الريادي في القطاع المصرفي سواءً في المملكة أو المنطقة.

وبدأ البنك استخدام الشعار الجديد على كافة المواد التسويقية والإعلامية وإبرازه على جميع فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

يُعدّ البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال.

ويتمتع البنك بسيولة ومركز رأسمالي قوي يمكّنه من تمويل خطط التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالاستفادة من نطاق أعماله الموسع وكفاءة وخبرات الفريق الإداري والموظفين.

يشار إلى إنه في مطلع شهر أبريل المنصرم شهد الإعلان عن إتمام عملية الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية والإطلاق الرسمي للبنك الرائد الجديد تحت اسم البنك الأهلي السعودي، والذي بدأ تقديم خدماته بحلّته الجديدة واتخذ من مدينة الرياض مقراً رئيسياً له.