شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعيد الفتح «التدريجي» للحدود الجوية اعتباراً من 15 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرباط- أ.ف.ب

أعلن المغرب، الأحد، إعادة الفتح «التدريجي» للحدود الجوية اعتباراً من 15 حزيران/يونيو بعدما كانت مغلقة منذ أشهر بسبب الجائحة. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنه «تم تصنيف الدول إلى قائمتين (...) وتشمل اللائحة «أ»، كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم بالحالة الوبائية».

وأضافت: «أما اللائحة «ب» فتهم لائحة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة «أ»، والتي تعرف انتشاراً للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية».

وبحسب البيان: «يمكن للمسافرين القادمين من الدول (المدرجة في اللائحة أ) سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب يقيمون في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب يقيمون بها- الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار «بي سي آر»يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني».

وتابع البيان أنه «يتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في اللائحة «ب» استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار «بي سي آر» سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام».

وأشار إلى أنه «سيتم نشر قائمة الدول المدرجة في اللائحتين «أ» و«ب»، بصفة منتظمة، على المواقع الإلكترونية للوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والصحة والسياحة. وستخضع اللائحتان لتحيين دوري، على الأقل مرتين في الشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك».

في الأيام الأخيرة، خففت المملكة العديد من القيود المتعلقة بـ«كوفيد-19». وسجلت البلاد رسمياً 521426 إصابة، بما في ذلك 9178 وفاة منذ بداية الجائحة. وتم تطعيم أكثر من 9 ملايين شخص، بما في ذلك 5,8 مليون شخص تلقوا جرعتين.