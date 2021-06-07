شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 شخصاً في هجوم بجنوب غرب نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوجا- أ.ف.ب

قتل 11 شخصاً، السبت، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مدينة في ولاية أويو بجنوب غرب نيجيريا وفق ما أعلنت الشرطة، الأحد.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية أويو في بيان، إن رجالاً «يشتبه بأنهم عصابات مسلحة (...) اقتحموا السبت حوالي الساعة 23,10 (22,10 ت غ) مدينة إيغانغان»، مضيفاً: «قتل أحد عشر شخصاً بينهم بعض المهاجمين». كما اشتعلت نيران في عدد من المباني والمركبات خلال الهجوم.

وتم نشر دوريات للشرطة في المنطقة تجنباً لتدهور الوضع في وقت لم تعرف بعد تفاصيل الهجوم.

وتواجه أجزاء من نيجيريا منذ سنوات عدة اشتباكات دامية بين رعاة رحل ومزارعين من أجل الوصول إلى الموارد. ومنذ أشهر عدة، يواجه البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في جنوب إفريقيا، ارتفاعاً في خطاب الكراهية الذي يستهدف الأشخاص المتحدرين من الشمال.